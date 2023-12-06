Сенаторы-республиканцы покинули брифинг о помощи Украине Ромни: сенаторы-республиканцы ушли с брифинга по запросу Байдена о помощи Киеву

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Сенаторы от Республиканской партии США покинули брифинг, организованный по запросу Белого дома о помощи Украине и Израилю, сообщил журналистам член верхней палаты конгресса Митт Ромни. По его словам, которые приводит РИА Новости, они не получили от демократов ответа на свои предложения, что и стало причиной отказа от участия.

Республиканцы просто ушли с брифинга, потому что люди там не были готовы обсуждать то, что требуется для заключения сделки. Не было причины сидеть и слушать, как люди говорят о важности помощи Израилю и Украине. Мы это знаем и согласны с этим, — сказал Ромни.

В результате так называемый «секретный брифинг», в рамках которого предполагалось убеждать сенаторов о важности выделения новых средств для Киева провалился. При этом лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл призвал соратников по партии не поддерживать запрос Белого дома и настаивать «на значимых изменениях на границе».

Ранее лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский отменил запланированное выступление перед сенаторами США. Предполагалось, что украинский лидер выступит перед американскими сенаторами в рамках закрытого брифинга. Обращение Зеленского должно было предварить голосование по поводу выделения новых средств для помощи Киеву.

Президент США Джо Байден осенью запросил у конгресса $106 млрд на оказание помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил. Ряд республиканцев в палате представителей и в сенате публично высказались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Известно, что у Минобороны США кончаются деньги на вооружение для Киева и на восполнение своих потраченных запасов. Один из фондов Пентагона, предназначенный для пополнения арсеналов, сократился до $1,1 млрд.