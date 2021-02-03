Сенатор призвал Байдена ввести новые санкции против «Северного потока — 2»

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Второй член сената США республиканец Билл Хагерти призвал президента Джо Байдена ввести санкции против «Северного потока — 2» из-за приговора в отношении оппозиционера Алексея Навального.

Президент [США Джо] Байден должен показать, что действия [президента РФ Владимира] Путина будут иметь последствия, путём введения обязательных двухпартийных санкций против «Северного потока — 2» в соответствии с законом о защите европейской энергобезопасности, — написал Хагерти на своей странице в Twitter.

Ранее другой сенатор от Республиканской партии Митт Ромни заявил, что до конца недели внесёт проект закона о введении санкций в отношении лиц, «ответственных» за приговор в отношении российского оппозиционера Алексея Навального.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что призывы западных политиков освободить Навального являются «отрывом от реальности и ангажированностью». С такими призывами к российским властям обратились президент Франции Эммануэль Макрон, глава Госдепа США Энтони Блинкен, в Управлении ООН по правам человека также выразили «глубокую тревогу» по поводу приговора российскому политику.

Как сообщал NEWS.ru, министры иностранных дел 27 стран Евросоюза намерены обсудить дальнейшие действия по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным на ближайшем заседании в Брюсселе 22 февраля.