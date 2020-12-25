Сенатор в США назвал кибератаки на американские ведомства «актом войны»

https://static.news.ru/photo/3e38cd94-4680-11eb-ab0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Greg Nash/Global Look Press

Сенатор от Демократической партии США Бен Кардин обвинил Россию в причастности к хакерским атакам на американские компании и госструктуры, назвав подобные действия актом войны.

Администрация [действующего президента США Дональда] Трампа должна незамедлительно провести подробный брифинг высокого уровня для конгресса, поскольку подобная непрекращающаяся атака потенциально может быть расценена как акт войны, — приводит RT выдержку из заявления сенатора.

Кардин настаивает, что те, кто стоит за кибератаками, должны в полной мере ощутить на себе последствия подобных действий и столкнуться с серьёзной реакцией со стороны американских властей.

Он призвал членов сената рассмотреть подготовленный законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля», направленный на то, чтобы предотвращать «широкомасштабные атаки со стороны России» и предпринимать ответные шаги на подобные акты агрессии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Госдепартамента США Майк Помпео обвинил Россию в причастности к масштабным кибератакам на ряд ведомств и частных компаний страны. По его словам, хакеры предприняли значительные усилия по внедрению вредоносного кода в системы правительства и частных компаний не только США, но и по всему миру, используя программное обеспечение третьей стороны.

Атакам хакеров через программное обеспечение фирмы SolarWinds подверглись Пентагон, Минфин, Госдепартамент США, а также министерства внутренней безопасности, торговли, энергетики и Национальное агентство по ядерной безопасности.

Заявления уходящей администрации США, обвиняющей Россию в причастности к хакерским атакам, только лишний раз ухудшают отношения между Вашингтоном и Москвой и подрывают перспективы налаживания диалога при новом американском президенте Джо Байдене, заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.