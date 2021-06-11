Сенатор в США назвал катастрофой «многомиллиардный подарок Путину»

https://static.news.ru/photo/0c3875e4-cac2-11eb-87dd-96000091f725_660.jpg Фото: Nord Stream 2/Axel Schmidt

Неправильные решения, принимаемые администрацией президента США Джо Байдена, хуже всего сказались на внешней политике страны. В частности, глава государства сделал «многомиллиардный подарок Путину», отказавшись вводить санкции против российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом в эфире телеканала Fox News заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз.

Также политик перечислил ещё несколько провальных решений администрации Байдена. В их числе он назвал финансовую поддержку палестинцам и разрыв соглашения с Мексикой. Последнее, считает республиканец, привело к кризису на границе.

Мы знаем, что администрация Байден — Харрис стала внутренней катастрофой. Это была экономическая катастрофа. Это была финансовая катастрофа. Но не было области, где бы они облажались хуже, чем во внешней политике, — подчеркнул Круз.

Ранее американский еженедельный журнал Time поместил на обложку президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в преддверии саммита политиков в Швейцарии.

На ней изображён Байден, на лице которого солнцезащитные очки. В их стёклах отражается Путин.

Встреча президентов состоится 16 июня. Безопасность саммита будут обеспечивать тысяча военнослужащих Швейцарии.