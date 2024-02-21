Сенатор-террорист из США пригрозил отправкой современного оружия Киеву Включенный в список террористов Грэм пригрозил РФ новыми поставками оружия Киеву

Фото: defense.gov

Американский сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм заявил, что в 2024 году Россия столкнется с «неблагоприятной ситуацией», так как Украина получит больше помощи и вооружения от Запада. Таким образом он в Twitter (Х) отреагировал на свое включение в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Верите или нет, 2024 год будет плохим для России. Больше помощи Украине, больше современного оружия, — написал Грэм.

Он добавил, что в 2024 году произойдет «включение России в список стран — спонсоров терроризма», кроме того, начнется очередной этап расширения НАТО.

Ранее Грэм заявил в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским, что россияне умирают и это «самая удачная трата денег американскими властями». Законодатель добавил, что США продолжат поддерживать Киев. Украинский лидер в свою очередь поблагодарил Грэма за вклад в укрепление обороноспособности ВСУ. Позднее Reuters сообщило, что фраза сенатора оказалась вырвана из контекста. В реальности слова про «удачное вложение американских денег» и «гибель русских» были произнесены в разные моменты беседы. Однако после этого МВД России объявило Грэма в розыск.

В феврале Грэм, долгое время поддерживающий выделение помощи Киеву, переменил свое мнение и проголосовал против выделения пакета помощи Украине размером в $60 млрд. Отмечается, что это произошло под влиянием экс-президента США Дональда Трампа.