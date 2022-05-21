Сенатор США заявил о помощи Украине в открытии порта Одессы Сенатор Макконнелл: США помогут Украине в открытии порта Одессы

Митч Макконнелл / Фото Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

Лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл заявил, что Вашингтон новым пакетом помощи Киеву может поспособствовать в открытии одесского порта. По его словам, пакет составлен таким образом, чтобы Украина ощутила поддержку не только на земле, но и на море, сообщает New York Times.

Украинцы пытаются перейти в наступление. И я думаю, что этот пакет вооружений составлен таким образом, чтобы дать им то, что им нужно сейчас, не только для победы в наземной войне, но и, надеюсь, чтобы оказать некоторое влияние на то, чтобы снова открыть одесский порт, — подчеркнул сенатор.

Макконнелл, на прошлой неделе посетивший Киев, указал на важность открытия порта Одессы. Без этого Ближний Восток и Африка ощутят на себе отсутствие украинского продовольствия, пояснил сенатор.

Ранее стало известно, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы, несмотря на то, что стране грозит дефицит зерна. Экспортировать большую часть объёмов зерна морским путём мешает ограниченная работа порта. Пшеницу под давлением Евросоюза везут через Рени и Измаил, откуда она уходит дальше по Дунаю.