Сенатор США предложил критерий для исключения из НАТО Сенатор Грэм: из НАТО следует исключать страны, не выделяющие 2% ВВП на оборону

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Государства, отказывающиеся выполнять требования по доведению оборонных расходов минимум до 2% ВВП, следует исключать из НАТО, заявил в эфире телеканала CBS американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм. По его словам, такого же мнения придерживается экс-президент США Дональд Трамп.

Я думаю, целесообразно, чтобы все выполняли обязательства относительно 2%. <...> Я думаю, что им нужно заплатить. 19 из 31 страны НАТО не выделяют 2% ВВП. Я хочу, чтобы была система, при которой, если вы не платите, вас выгоняют. <...> [Дональд Трамп] прав в том, что он хочет, чтобы страны НАТО выполняли обязательства. Нам нужно сделать так, чтобы эти обязательства что-то значили, — сказал сенатор.

В июне 2022 года страны — члены НАТО на саммите в Мадриде подтвердили обязательства довести оборонные расходы минимум до 2% ВВП к 2024 году. Такое требование в 2014 году выдвинули США.

Ранее во время предвыборного митинга в Южной Каролине Трамп отметил, что «один из президентов большой страны» поинтересовался, может ли он гарантировать им защиту в случае нападения России. По утверждению экс-лидера США, он ответил, что не будет защищать страну, так как она не исполняет финансовые обязательства перед НАТО.