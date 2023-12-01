Сенатор США отказал Украине в надежде вернуть Крым Сенатор США Пол не увидел способа для Украины вернуть Крым

Фото: Julia Nikhinson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина уже не сможет вернуть Крым под свой контроль, признал сенатор от Республиканской партии Рэндал Пол в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive. Он также отметил, что в настоящее время ситуация находится почти на той же точке, что и год назад, что заставляет думать о возможности переговоров.

Физически я просто не вижу способа, которым они когда-либо смогут вытеснить русских <...> из восточной Украины, и я не вижу способа вернуть Крым. <...> Мы должны осознать, где мы находимся, <...> мы подошли к той точке, где мы могли бы начать переговоры, по сути, мы вернулись к тому положению, что было почти год назад, — сказал Пол.

По мнению сенатора, единственной возможностью для Киева добиться вывода российских войск были прошлогодние переговоры, с учетом, что Украина согласилась бы на нейтральный статус. Сейчас же даже главком ВСУ Залужный признал, что ситуация зашла в тупик, напомнил американец. Он также указал, что граждане страны вновь начинают говорить об необходимости мирного урегулирования конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что Киеву будет сложно вернуть Донбасс в состав страны из-за высокого уровня милитаризованности региона. При этом с Крымом дела будут обстоять заметно проще, так как там не было боевых действий, отметил украинский лидер.

В свою очередь главком ВСУ Валерий Залужный сказал британскому журналу Economist, что украинский конфликт «зашел в тупик» из-за высокого уровня технологического развития обеих сторон. По его мнению, «глубокого и красивого прорыва» не будет, если в арсеналах не появится что-то качественно новое.