США назвали условие для снятия санкций с России

https://static.news.ru/photo/6fc0ecd6-6c8f-11eb-85e7-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Соединённые Штаты никогда не признают Крым российской территорией и не снимут свои санкции против РФ, пока та не изменит политику в отношении Украины. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил представитель американской миссии Родни Хантер.

Мы никогда не признаем попытку России аннексировать Крым. Санкции Соединённых Штатов в ответ на агрессию России на Восточной Украине и оккупацию Крыма останутся в силе до тех пор, пока РФ не изменит свой курс, — цитирует чиновника РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия должна незамедлительно прекратить свою агрессию на Восточной Украине и оккупацию Крыма.

Мы призываем РФ вывести свои силы с Украины, прекратить поддержку вооружённых групп и выполнить обязательства в рамках Минских соглашений, — добавил он.

Ранее посол США в Москве Джон Салливан заявил, что антироссийские санкции, которые ввёл и постоянно расширяет Вашингтон, имеют негативный эффект в том числе для самих Соединённых Штатов. По его словам, экономические ограничения зачастую идут вразрез с интересами американских предпринимателей. Однако, подчеркнул глава дипломатической миссии, даже экономический урон для делового сообщества Соединённых Штатов неспособен изменить позицию американских властей, главная задача которых — геополитическая.

Как отметил Салливан, санкции необходимы из-за действий российского правительства. Он уточнил, что истоки этого относятся к периоду, связанному с присоединением Крыма к России. Сама стратегия санкций США и их союзников, пояснил дипломат, призвана поменять политику российских властей. В том числе — по отношению к Украине.

Санкции в отношении России из-за Крыма были введены США в марте 2014 года. К ним присоединились Евросоюз, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Впоследствии ограничения были расширены в связи с обострением ситуации на востоке Украины. В период президентства Дональда Трампа в Госдепартаменте США заявили, что санкции сохранятся до тех пор, пока Россия не прекратит свою оккупацию и не вернёт Крым Украине.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно», писал NEWS.ru.