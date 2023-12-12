Американский сенатор назвал условие урегулирования конфликта на Украине Сенатор США Вэнс: Киеву следует быть готовым к потери территорий ради мира

Фото: МО Украины

Киевским властям необходимо быть готовыми к отказу от части территорий ради урегулирования кризиса, заявил американский сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс в интервью каналу NBC News. По его словам, все конфликты заканчиваются путем договоренностей, в ходе которых каждой стороне приходится отдавать что-то из того, что она не хочет терять.

Никто не может объяснить мне, как это закончится без территориальных уступок по отношению к границам 1991 года, — сказал сенатор.

Он добавил, что с потерей Украиной части территорий ради прекращения конфликта придется смириться не только Киеву, но и Вашингтону. По мнению Вэнса, на сегодняшний день это в интересах правительства США.

Ранее Вэнс назвал «позорным фарсом» визит президента Украины Владимира Зеленского в США. Он счел, что приезд украинского лидера специально задуман с целью давления на республиканцев, чтобы они изменили свою позицию в вопросе с южной границей США и предоставили еще один карт-бланш Украине. Вэнс категорически заявил, что не пойдет на это, и призвал сопартийцев последовать его примеру.

До этого Зеленский в первом публичном выступлении в рамках визита в США раскритиковал конгресс за «проволочки» с согласованием дальнейшей помощи Киеву. После этого киевский лидер снова стал просить у Вашингтона оружие.