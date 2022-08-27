Американский сенатор назвал новую «угрозу», равную России и Китаю Сенатор США Менендес: Турция является самой постоянной «угрозой» в восточном Средиземноморье

Председатель комитета по иностранным делам сената США Роберт Менендес назвал Турцию такой же «угрозой для мира», как и Россия, передает греческая газета Kathimerini. В ходе своего выступления в Греции, американский чиновник указал на частые и «провокационные» полеты турецких самолетов над Эгейским морем.

По его мнению, Анкара является самой «постоянной» угрозой в восточном Средиземноморье, и, несмотря на ее членство в НАТО, Турция бросает вызов суверенитету Греции своими полетами в Эгейском море.

Я не мог придумать лучшего места, чем здесь, чтобы выразить свое мнение о вызовах, которые Россия, Китай и Турция создают на международном уровне. <...> Самой постоянной и непосредственной угрозой в восточном Средиземноморье по-прежнему остается Турция. Несмотря на то, что Турция является союзником по НАТО, Турция бросает вызов суверенитету Греции провокационными полетами в Эгейском море, — заявил Менендес.

Подобное заявление американского политика является не первым нападком США на Турцию. Ранее газета Politico, ссылаясь на американского чиновника, сообщила, что если Турция вступит в тесное экономическое сотрудничество с Россией, власти США могут рекомендовать западным компаниям частично или полностью уйти с рынка страны. По его словам, плотные отношения с Россией мешают интеграции Турции в западный мир.