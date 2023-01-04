Сенатор Рубио: некомпетентность элит привела США к краю пропасти

Фото: Drew Angerer - Pool via CNP/Global Look Press

Марко Рубио

Десятилетия правления некомпетентных элит привели США к краю пропасти, написал сенатор-республиканец Марко Рубио в статье, опубликованной изданием The American Conservative. По его словам, американские политики больше заинтересованы в накоплении власти, чем в улучшении жизни граждан.

Десятилетия этого упадка и некомпетентности привели Америку к краю пропасти. Сообщества были опустошены, институты разрушены, вера маргинализирована, а всеобщее благо игнорируется, — отметил сенатор.

По его мнению, для спасения США необходимо выполнить три основных задачи. Прежде всего следует сбалансировать экономику страны, «поставив Уолл-стрит на место». После этого необходимо возвратить в США ключевые сферы производства, проводя «агрессивную проамериканскую промышленную политику». В качестве третьей задачи сенатор обозначил восстановление положения рабочей силы в США.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что страна под руководством нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена превратилась в «большой жирный провал». По его словам, Америка утратила свой авторитет в мире и сейчас вызывает лишь насмешки.