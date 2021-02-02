Сенатор Ромни внесёт проект закона о санкциях из-за приговора Навальному

https://static.news.ru/photo/4327705e-6592-11eb-a7c2-96000091f725_660.jpg Митт Ромни Фото: CNP/Global Look Press

Американский сенатор-республиканец Митт Ромни заявил, что до конца недели внесёт проект закона о введении санкций в отношении лиц, «ответственных» за приговор в отношении российского оппозиционера Алексея Навального.

На этой неделе мы внесём законопроект, чтобы наложить санкции на ответственных за эти действия (решение суда о реальном сроке заключения для Навального. — NEWS.ru), — сообщил Ромни на своей странице в Twitter.

Strong leaders donât have to jail adversaries to maintain power. First, Alexei Navalny was poisoned, and when unsuccessful, the Putin regime has now jailed him following a sham of a trial. We'll be introducing legislation this week to sanction those responsible for these acts. https://t.co/nmDhn3b9OL — Senator Mitt Romney (@SenatorRomney) February 2, 2021

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что призывы западных политиков освободить Навального являются «отрывом от реальности и ангажированностью». С такими призывами к российским властям обратились президент Франции Эммануэль Макрон, глава Госдепа США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Доменик Рааб.

Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Рассмотрение представления ФСИН проводилось судом в выездном формате в здании Мосгорсуда.

Как сообщал NEWS.ru, теннисист Евгений Кафельников, комментируя приговор в отношении Алексея Навального, заявил, что ему стыдно за то, что сегодня происходит в России.