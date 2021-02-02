16+

Рубрики

Медиа

Архив

США

Сенатор Ромни внесёт проект закона о санкциях из-за приговора Навальному

22:52, 02 февраля 2021 113
Митт Ромни Митт Ромни Фото: CNP/Global Look Press

Американский сенатор-республиканец Митт Ромни заявил, что до конца недели внесёт проект закона о введении санкций в отношении лиц, «ответственных» за приговор в отношении российского оппозиционера Алексея Навального.

На этой неделе мы внесём законопроект, чтобы наложить санкции на ответственных за эти действия (решение суда о реальном сроке заключения для Навального. — NEWS.ru), — сообщил Ромни на своей странице в Twitter.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что призывы западных политиков освободить Навального являются «отрывом от реальности и ангажированностью». С такими призывами к российским властям обратились президент Франции Эммануэль Макрон, глава Госдепа США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Доменик Рааб.

Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Рассмотрение представления ФСИН проводилось судом в выездном формате в здании Мосгорсуда.

Как сообщал NEWS.ru, теннисист Евгений Кафельников, комментируя приговор в отношении Алексея Навального, заявил, что ему стыдно за то, что сегодня происходит в России.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео