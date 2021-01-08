Сенатор-республиканец призвал Трампа уйти в отставку

https://static.news.ru/photo/8fd690a2-535d-11eb-8cf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joyce Boghosian/White House/Global Look Press

Сенатор от Республиканской партии США Пэт Туми призвал своего однопартийца и действующего президента Дональда Трампа уйти в отставку.

Лучший путь вперёд — это чтобы этот человек оказался для нас в зеркалах заднего вида. На данный момент может не оказаться подходящего пути к импичменту, но, конечно, он может уйти в отставку, и это было бы очень хорошим исходом дела, — заявил Туми в интервью CNN.

По мнению сенатора, Трамп действительно совершил правонарушения, которые заслуживают импичмента, но при этом Туми не уверен, что в оставшиеся дни президентского срока можно обеспечить все условия для объявления импичмента. Он также отметил, что возможность начать эту процедуру после окончания президентского срока Трампа выглядит сомнительной с точки зрения конституции.

Ранее сенатор-демократ Джо Манчин заявил, что следовало бы объявить импичмент Трапу, однако в этом нет смысла, поскольку конгресс не успеет это сделать до прихода к власти Джо Байдена. При этом он отметил, что Трампа в любом случае следует привлечь к суду после «восстания», которое произошло, по словам Манчина, в Вашингтоне 6 января.

Демократы и некоторые республиканцы обвиняют Трампа в подстрекательстве толпы, которая 6 января ворвалась в здание Капитолия США и устроила там погром. Участники беспорядков пытались сорвать утверждение Байдена избранным президентом в конгрессе. Погибли женщина из числа протестующих и полицейский, ещё три человека скончались от причин, не связанных с насилием. Байден был утверждён президентом примерно с пятичасовой задержкой.

Как сообщал NEWS.ru, вице-президент США Майк Пенс назвал условие, при котором он согласится отстранить Трампа в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США.