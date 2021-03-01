Сенатор призвала Байдена обнародовать данные о России и «Талибане»

Сенатор от Демократической партии Тэмми Дакуорт призвала администрацию президента США Дональда Трампа рассекретить и опубликовать данные спецслужб о том, что Россия за вознаграждение предлагала боевикам движения «Талибан» (запрещено в РФ) атаковать американских военных.
Хотя все выводы и оценки разведки по этому вопросу, несомненно, являются секретными, американской общественности <...> крайне необходимо знать, правдивы ли эти утверждения, — приводит газета Politico выдержку из письма сенатора директору Национальной разведки США Эврил Хейнс.
Дакуорт также раскритиковала администрацию экс-президента Дональда Трампа за то, что так и не были предоставлены доказательства сообщений о связях российской стороны с талибами. Сенатор одобрила действия Байдена, поручившего Хейнс расследовать эти и ряд других вопросов, связанных с Россией.
Как сообщал NEWS.ru, замглавы политического офиса движения «Талибан» (запрещено в России) Шер Мохаммад Аббас Станакзай заявил, что Россия не предлагала боевикам вознаграждение за убийство солдат США в Афганистане. Подобные заявления — абсолютная ложь.
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