Сенатор призвала Байдена обнародовать данные о России и «Талибане»

https://static.news.ru/photo/3cdcbc5c-7ac5-11eb-87ea-96000091f725_660.jpg Фото: Emran Waak/XinHua/Global Look Press

Сенатор от Демократической партии Тэмми Дакуорт призвала администрацию президента США Дональда Трампа рассекретить и опубликовать данные спецслужб о том, что Россия за вознаграждение предлагала боевикам движения «Талибан» (запрещено в РФ) атаковать американских военных.

Хотя все выводы и оценки разведки по этому вопросу, несомненно, являются секретными, американской общественности <...> крайне необходимо знать, правдивы ли эти утверждения, — приводит газета Politico выдержку из письма сенатора директору Национальной разведки США Эврил Хейнс.

Дакуорт также раскритиковала администрацию экс-президента Дональда Трампа за то, что так и не были предоставлены доказательства сообщений о связях российской стороны с талибами. Сенатор одобрила действия Байдена, поручившего Хейнс расследовать эти и ряд других вопросов, связанных с Россией.

Как сообщал NEWS.ru, замглавы политического офиса движения «Талибан» (запрещено в России) Шер Мохаммад Аббас Станакзай заявил, что Россия не предлагала боевикам вознаграждение за убийство солдат США в Афганистане. Подобные заявления — абсолютная ложь.