Сенатор назвал способ проверки Байдена в причастности к коррупции Маккарти поддержал импичмент Байдену для расследования его причастности к коррупции

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Расследование возможной причастности президента США Джо Байдена и его сына Хантера к коррупции диктует необходимость инициирования импичмента главе государства. С таким мнением в ходе беседы с журналистами выступил спикер Палаты представителей американского Конгресса Кевин Маккарти. По словам политика, которые приводит РИА Новости, данная процедура расширит возможности законодательного органа страны в сфере сбора данных, необходимых для проведения расследования в отношении главы государства.

Необходимо докопаться до истины, и единственный способ, как Конгресс может это сделать — инициировать процедуру импичмента, что даст республиканцам и демократам возможность получить всю информацию, — сказал Маккарти.

Ранее сенатор Чак Грассли обнародовал документ ФБР, описывающий с слов неназванного информатора коррупционную схему украинской энергетической компании Burisma, в реализации которой участвовал Джо Байден. В документе указано, в частности, что компания предложила Хантеру Байдену место в совете директоров, чтобы он защищал «через своего папу» Burisma «от всякого рода проблем».

Информатор ФБР также рассказал, что глава украинской компании Николай Злочевский утверждал, что решение вопроса обойдется в $10 млн, которые достанется отцу и сыну Байденам напополам. При этом осталось неизвестным, были ли осуществлены названные выплаты.