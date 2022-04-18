Сенатор Кунс: Украина превратится в Сирию, если США не отправят туда войска

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Американские сенаторы побывают в пяти странах для того, чтобы убедить их власти выступить с осуждением происходящей на Украине российской специальной военной операции, сообщает The Hill. Речь идёт о Польше, Индии, Германии, Непале и Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Издание ссылается на слова сенатора Марка Келли, который сообщил, что четыре сенатора и член палаты представителей США посетят эти государства в течение девяти дней. Главной целью американских политиков станет попытка...