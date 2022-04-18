Сенатор Кунс: Украина превратится в Сирию, если США не отправят туда войска
Полина Шестак
Полина Шестак
12:17, 18 апреля 2022
Фото: imcomkorea/flickr.com
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Украина может стать «второй Сирией», если Соединённые Штаты не отправят туда свои войска, заявил в эфире CBS сенатор от штата Делавэр Кристофер Кунс. Он добавил, что американский народ не должен «отворачиваться от этой трагедии».
Украина превращается в Сирию. Американский народ не может отвернуться от этой трагедии на Украине. Я думаю, что история XXI века зависит от того, насколько яростно мы защищаем свободу на Украине, — сказал политик.
Ранее президент США Джо Байден известил главу украинского государства Владимира Зеленского о предоставлении нового пакета военной помощи на сумму $800 млн. По словам американского лидера, Киев получит артиллерию, бронетранспортёры и вертолёты, другие вооружения. Байден подчеркнул, что Вашингтон продолжит поставки оружия на Украину для самообороны.