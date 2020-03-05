https://static.news.ru/photo/fd28a040-5efe-11ea-bca6-fa163e074e61_660.jpg Элизабет Уоррен Фото: Matthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look Press

После недостаточного количества полученных голосов делегатов по итогам праймериз в США сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен приняла решение выйти из президентской гонки. Об этом СМИ сообщили в четверг, 5 марта.

До проведения голосования Уоррен была фаворитом «левых» либералов. Однако на праймериз преобразовать поддержку указанной части американского общества в голоса ей не удалось.

Теперь, как отметили журналисты, в стане демократов продолжается борьба между бывшим вице-президентом Джо Байденом и сенатором от штата Вермонт Берни Сандерсом.

В свою очередь поддержка со стороны сенатора Уоррен может быть по-прежнему полезна обоим кандидатам, сообщает BBC.

Как ранее писал NEWS.ru, бывший вице-президент США Джозеф Байден побеждает в 10 из 14 штатов по итогам «супервторника», когда праймериз одновременно проходят в большем количестве американских регионов, чем в другое время.

По последним данным, сенатор Берни Сандерс победил в Вермонте, Калифорнии, Колорадо и Юте.