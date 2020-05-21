Сенат утвердил нового главу разведки США

Американские сенаторы 21 мая утвердили Джона Рэтклиффа директором национальной разведки Соединённых Штатов.
По информации РИА Новости, кандидатуру Рэтклиффа поддержали 49 республиканцев. Против проголосовали 44 представителя Демократической партии.
Рэтклифф сменил Ричарда Гренелла, который, по информации СМИ, решил присоединиться к предвыборному штабу президента Дональда Трампа.
Как писал NEWS.ru, Трамп анонсировал выход США из Договора по открытому небу, обвинив Россию в нарушении условий международного документа.
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