США

Сенат утвердил нового главу разведки США

20:36, 21 мая 2020
Джон Рэтклифф Джон Рэтклифф Фото: Andrew Harnik/Keystone Press Agency/Global Lok Press

Американские сенаторы 21 мая утвердили Джона Рэтклиффа директором национальной разведки Соединённых Штатов.

По информации РИА Новости, кандидатуру Рэтклиффа поддержали 49 республиканцев. Против проголосовали 44 представителя Демократической партии.

Рэтклифф сменил Ричарда Гренелла, который, по информации СМИ, решил присоединиться к предвыборному штабу президента Дональда Трампа.

Как писал NEWS.ru, Трамп анонсировал выход США из Договора по открытому небу, обвинив Россию в нарушении условий международного документа.

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