Сенат утвердил нового главу разведки США

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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует выйти из Договора по открытому небу. Причиной стало нарушение договорённости Россией.

Политик отметил, что у него хорошие отношения с Москвой, передаёт Reuters. Ранее NEWS.ru писал, что президент Дональд Трамп подписал документ о намерении Штатов выйти из Договора об открытом небе. Вместе...