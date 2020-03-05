https://static.news.ru/photo/0d87a336-5f19-11ea-aa0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/Global Look Press

Сенат США одобрил законопроект о выделении американской администрации $8,3 млн.

За одобрение законопроекта проголосовали более 80 избирателей, для его принятия было необходимо 60 голосов. В настоящий момент голосование продолжается, сообщает ТАСС.

Законопроект должен поступить на подпись главе Белого дома Дональду Трампу до конца этой недели. Американский лидер ранее просил выделить на борьбу с коронавирусом $2,5 млрд.

NEWS.ru сообщал, что в Нью-Йорке выявили два новых случая коронавирусной инфекции. Оба заболевших находятся в медицинском учреждении. Мэр города Билл де Блазио считает, что возможны новые случаи заболевания.

Генсек ООН Антониу Гутерриш ранее заявил, что в мире ещё можно предотвратить пандемию COVID-19. Он считает, что её можно избежать, если власти всех стран будут скоординированно работать.