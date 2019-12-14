https://static.news.ru/photo/a715247a-1f76-11ea-8b28-fa163e074e61_660.jpg Хантер Байден Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сына бывшего вице-президента США Хантера Байдена и других свидетелей американскому лидеру Дональду Трампу разрешат вызвать в Сенат в рамках процедуры импичмента.

Об этом заявил сенатор Тед Круз в эфире телекомпании ABC. Ему задали вопрос, будет ли в верхней палате Конгресса США быстро прекращена процедура импичмента из-за того, что республиканцы там обладают большинством мест.

Мы стали свидетелями однобокого показательного суда в Палате представителей. Демократы не позволили Белому дому устроить перекрёстный допрос свидетелей, не разрешили республиканскому меньшинству вызвать своих свидетелей. В Сенате всё будет обстоять гораздо лучше, — сообщил Круз.

Также он добавил, что президенту позволят защищаться. По словам сенатора, после выполнения всех положенных процедур «показательное шоу, начатое в Палате представителей, исчерпает себя».

Как ранее писал NEWS.ru, жена бывшего оппонента Дональда Трампа на выборах Джилл Байден раскритиковала американского лидера за жёсткую политическую игру в рамках предвыборной кампании.