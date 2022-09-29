Сенат США принял законопроект, включающий помощь Украине на $12,4 млрд

Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сенат конгресса США принял законопроект о продолжении финансирования правительства страны до 16 декабря 2022 года. Этот документ предусматривает в том числе выделение дополнительной помощи Украине в размере $12,4 млрд. Об этом сообщает телеканал C-SPAN. Инициативу поддержали большинство законодателей — 60 человек. Такого количества голосов достаточно для утверждения проекта.

Законопроект, включающий финансирование программ правительства США, должен быть одобрен конгрессом до конца нынешней рабочей недели. В ином случае произойдет так называемый шатдаун, при котором ряд федеральных ведомств со следующего понедельника должны будут приостановить свою работу.

После голосования в Сенате документ должен поступить на рассмотрение в палату представителей и если там он также будет одобрен, его направят на подпись президенту США.

Законопроект предусматривает выделение финансовой помощи Украине в размере $12,4 млрд. Эти деньи предназначены для поддержания работы правительства страны, военной помощи и иных целей.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует обсудить с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой новую программу финансирования Киева. Речь идет в том числе о чрезвычайной помощи в размере $1,4 млрд, которая может быть предоставлена через инструмент для ускоренного финансирования (RFI).