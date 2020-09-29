Сенат США поддержал временный бюджет, чтобы отвести угрозу шатдауна

https://static.news.ru/photo/fa51adaa-02a3-11eb-bac5-fa163e074e61_660.jpg Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Контролируемый республиканцами Сенат Конгресса США провёл последнюю процедуру голосования для принятия проекта временного бюджета страны, что способно приостановить надвигающуюся блокировку работы всех американских госучреждений (так называемый шатдаун) из-за недостатка финансирования.

Одобренный сенатом законопроект ограничен сроком действия до 11 декабря. Это означает, что угроза возникновения шатдауна не будет снята окончательно, потребуется принятие полноценного, а не временного бюджета страны, сообщает РИА Новости.

Законопроект вступит в силу с момента его подписания президентом США Дональдом Трампом. Интересно, что принятие полноценного бюджета запланировано на срок после 11 декабря, то есть уже после выборов главы государства. Предыдущим сроком принятия бюджета было окончание финансового года — 30 сентября.

Шатдаун в США — явление не такое уж редкое. В 2019 году из-за споров республиканцев и демократов по проекту нового бюджета и выделения требуемых Трампом средств на возведение стены на границе США с Мексикой работа госучреждений и ведомств в стране была приостановлена на рекордные 35 дней.

Как сообщал NEWS.ru, аналитики международного агентства S&P Global Ratings оценили потери экономики США в $6 млрд. Из-за шатдауна тогда в неоплачиваемые отпуска оправились тысячи американских госслужащих. Кризис был прекращён лично Дональдом Трампом, который 27 января добился компромисса с демократами по финансированию строительства стены на границе с Мексикой.