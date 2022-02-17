Сенат США принял резолюцию в поддержку Украины

Сенат США единогласно принял резолюцию в поддержку Украины. Документ инициировали сенаторы Жанна Шахин из Демократической партии и республиканец Роб Портман, сообщает The Hill. По данным издания, резолюция посылает важный сигнал о том, что американский сенат имеет единое мнение в вопросе защиты Украины.

Прикладывая сегодня совместные усилия, сенат США отправил России и всему миру чёткий посыл о том, что мы поддерживаем Украину, — приводит издание слова Роба Портмана.

Судьба документа была в подвешенном состоянии, поскольку республиканец Рэнд Пол предупредил, что будет возражать против её быстрого прохождения без внесения изменений в документ. Сенаторы хотели ускорить принятие резолюции, но им требовалась поддержка всех 100 членов верхней палаты конгресса.

Издание отмечает, что авторы резолюции всё-таки внесли изменения. Теперь в документе подчёркивается, что он не должен рассматриваться как разрешение на применение военной силы против РФ или разрешение на ввод американских войск на Украину.

15 февраля телеканал NBC сообщил, что американские сенаторы начали готовить не имеющую обязательной силы резолюцию, в которой предупредят Москву о серьёзных последствиях в случае атаки. Тем не менее они признали, что вряд ли смогут принять законопроект о санкциях против России до предполагаемого «нападения» на Украину.