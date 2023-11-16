Сенат США принял акт о приостановке военной помощи Азербайджану

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Сенат США принял акт о приостановке военной помощи Азербайджану, сообщила Армянская ассамблея Америки в соцсети Twitter (X). Отмечается, что для вступления в силу проект должен получить одобрение палаты представителей и президента США.

Армянский Национальный Комитет Америки также отметил, что сенат принял меру, блокирующую военную помощь США Азербайджану. Акт о защите армянского населения до этого был предложен демократом Гэри Питерсом.

Пресс-служба МИД Азербайджана до этого сообщила, что визиты высокопоставленных лиц США в страну невозможны, так как в Вашингтоне заявили об отмене аналогичных поездок для азербайджанских представителей. В ведомстве подчеркнули, что отношения между Вашингтоном и Баку не могут быть односторонними.

В дипломатическом ведомстве также отметили, что из-за односторонней позиции Соединенных Штатов участие министра иностранных дел республики во встрече с главой МИД Армении в Вашингтоне, намеченной на 20 ноября, невозможно. В МИД подчеркнули, что США могут лишиться статуса посредника в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Накануне помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен сообщил, что США отменили ряд визитов высокого уровня представителей Азербайджана из-за отсутствия прогресса в мирном урегулировании между Баку и Ереваном. Он добавил, что Вашингтон приостановил оказание военной и иной помощи Азербайджану.