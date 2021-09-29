Сенат США приготовился к «схватке из-за Путина»

Американский сенатор Тед Круз призвал отстановить запуск газопровода «Северный поток — 2». Соответствующую запись он разместил в своём аккаунте в Twitter. По мнению сенатора, осуществление проекта стало возможным в результате сотрудничества между лидерами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным.

Я годами слышу разговоры, где постоянно повторяется «Россия, Россия, Россия»... Но найдется ли теперь в сенате хоть один демократ, у которого хватит смелости вступить в схватку со своим демократическим президентом, дарящим Путину подарок века? — задался риторическим вопросом Круз.

Сенатор также отметил, что Байден не стал выступать против реализации проекта газопровода даже после того, как свой пост покинула канцлер Германии Ангела Меркель, поддерживающая данную стройку.

И что теперь? Путин победил, Америка проиграла, — резюмировал Тед Круз.

Круз последовательно ведёт борьбу с реализацией проекта «Северный поток — 2». Так, ранее сообщалось, что он вместе с коллегой по Республиканской партии Майком Ли заблокировал утверждение кандидатов на должности в Госдепартаменте США. Политики выразили протест, который намеревались продолжать до тех пор, пока администрация американского лидера Джо Байдена не введёт предусмотренные конгрессом санкции против газопровода «Северный поток — 2».