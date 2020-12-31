Сенат США преодолел вето Трампа на оборонный бюджет

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Американские сенаторы проголосовали за оборонный бюджет на 2021 финансовый год. Таким образом они преодолели наложенное на документ вето президента США Дональда Трампа.

Как писал NEWS.ru, Дональд Трамп наложил вето на одобренный конгрессом оборонный бюджет. Отмечается, что президентская администрация осознаёт важность документа для нацбезопасности США, но проект «содержит пункты, задевающие американских ветеранов и военную историю», а также противоречит курсу на обеспечение «первостепенного положения Соединённых Штатов» в области национальной безопасности и внешней политики.

Политик назвал представленный ему оборонный бюджет «подарком» Китаю и России, хотя в документе, в частности, расширяются санкции против российских трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», запрещается сотрудничество американских и российских военных.

Ранее Палата представителей Конгресса США преодолела президентское вето на оборонный бюджет.