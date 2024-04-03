Сенат США поменял отношение к плану спикера Джонсона по Украине Hill: в сенате США склоняются к поддержке плана спикера Джонсона о помощи Киеву

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Майк Джонсон

Американские сенаторы, которые прежде негативно относились к плану спикера палаты представителей Майка Джонсона о возобновлении военной помощи Украине, теперь относятся к нему с одобрением, сообщает газета Hill со ссылкой на источники. Там уточнили, что конгрессмены изменили точку зрения, узнав о «тяжелой ситуации на фронте, где у украинской армии заканчиваются вооружения и боеприпасы».

На мой взгляд, в какой бы форме предложение ни поступило, в какой бы форме ни была оказана помощь Украине, мы должны эту форму принять, — заявила сенатор Лафонза Батлер.

Ранее стало известно, что власти США могут снять наложенный американским лидером Джо Байденом запрет на экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Издание Reuters со ссылкой на источники в Белом доме написало, что такое решение помогло бы добиться согласования пакета помощи для Украины в Конгрессе. Приостановка выдачи лицензий не повлияет на экспорт топлива в ближайшей перспективе, поэтому такой ход может оказаться приемлемым для американской администрации, пояснил собеседник агентства.

До этого издание Politico информировало, что НАТО планирует взять на себя оперативные обязанности контактной группы для помощи Украине вооружением. Такое решение могут принять из-за вероятного переизбрания бывшего президента США Дональда Трампа — тогда поддержка от стран Запада будет защищена от перемен и перестановок власти в странах ЕС и США.