Сенат США отказался не признавать итоги выборов в штате Пенсильвания

https://static.news.ru/photo/6a3aa826-50ae-11eb-8187-fa163e074e61_660.jpg Фото: Erin Scott - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский Сенат отклонил возражение тех, кто потребовал не признавать итоги выборов в Пенсильвании. Результаты голосования в штате будут учтены при объявлении финальных итогов президентских выборов.

Возражения отклонили 92 сенатора, за него проголосовали 7 парламентариев, пишет USA Today.

Сенаторы быстро приняли решение об отклонении претензий республиканцев без споров по существу. Дебаты о признании голосования в штате Пенсильвания продолжатся в Палате представителей США.

Вопрос о непризнании итогов выборов в Пенсильвании в Сенате и Палате представителей подняли республиканцы Джош Хоули и Скотт Перри.

6 января обе палаты конгресса США должны были официально утвердить результаты президентских выборов, на которых побеждает кандидат от демократов Джо Байден. Однако из-за разгоревшихся беспорядков в Вашингтоне американских парламентариев временно пришлось эвакуировать с Капитолийского холма, они вернулись к дебатам о признании итогов выборов, на данный момент они ещё продолжаются.

Как писал NEWS.ru, резидент США Дональд Трамп ранее обратился к протестующим в Вашингтоне и призвал их действовать мирно. Он также отдал приказ мобилизовать Нацгвардию США для обеспечения порядка у Капитолия.

Демократ Джо Байден, победу которого на президентских выборах в США должен был утвердить конгресс 6 января, призвал сорвавших эту процедуру протестующих прекратить «осаду конгресса», разойтись по домам и «дать дорогу демократии».