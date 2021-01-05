Сенат США отказался не признавать итоги выборов в штате Пенсильвания

Американский Сенат отклонил возражение тех, кто потребовал не признавать итоги выборов в Пенсильвании. Результаты голосования в штате будут учтены при объявлении финальных итогов президентских выборов.
Возражения отклонили 92 сенатора, за него проголосовали 7 парламентариев,
Сенаторы быстро приняли решение об отклонении претензий республиканцев без споров по существу. Дебаты о признании голосования в штате Пенсильвания продолжатся в Палате представителей США.
Вопрос о непризнании итогов выборов в Пенсильвании в Сенате и Палате представителей подняли республиканцы Джош Хоули и Скотт Перри.
6 января обе палаты конгресса США должны были официально утвердить результаты президентских выборов, на которых побеждает кандидат от демократов Джо Байден. Однако из-за разгоревшихся беспорядков в Вашингтоне американских парламентариев временно пришлось эвакуировать с Капитолийского холма, они вернулись к дебатам о признании итогов выборов, на данный момент они ещё продолжаются.
Как писал NEWS.ru, резидент США Дональд Трамп ранее обратился к протестующим в Вашингтоне и призвал их действовать мирно. Он также отдал приказ мобилизовать Нацгвардию США для обеспечения порядка у Капитолия.
Демократ Джо Байден, победу которого на президентских выборах в США должен был утвердить конгресс 6 января, призвал сорвавших эту процедуру протестующих прекратить «осаду конгресса», разойтись по домам и «дать дорогу демократии».