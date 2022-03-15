Сенат США одобрил резолюцию против руководства России

Резолюцию, осуждающую российское руководство за спецоперацию на Украине, единогласно принял сенат США. Об этом сообщает газета Washington Post. При этом отмечается, что резолюция не имеет законодательной силы и не может накладывать на исполнительную власть никаких обязательств.

Сенат единогласно поддержал резолюцию, осуждающую Россию, — написало издание.

Документ был внесён 4 марта республиканцем Линдси Грэмом. Он предложил осудить «продолжающееся насилие <...> и преступления против человечества и систематические нарушения прав, продолжающиеся <...> по приказу президента Владимира Путина». Текст резолюции опубликован на сайте законодателя.

Сенаторы также призвали правительство США и страны-союзники прикладывать больше усилий «по привлечению президента Владимира Путина, российского Совета безопасности <...> к ответственности за их поддержку <...> насилия». Об этом также говорится в резолюции.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денационализации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. Также наступление при поддержке ВС РФ развивают группировки ДНР и ЛНР. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.

По информации Минобороны РФ на 15 марта, были уничтожены более четырёх тысяч объектов военной инфраструктуры, более сотни самолётов, свыше 1,3 тысячи танков и других бронированных боевых машин, 127 реактивных систем залпового огня и 126 БПЛА.