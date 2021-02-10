Сенат США начал рассмотрение по существу импичмента Трампа

Сенаторы Соединённых Штатов начали рассмотрение по существу импичмента бывшего президента страны Дональда Трампа. Первыми выступают представители стороны обвинения.
Первым выступил представитель Демократической партии Джейми Раскин.
Америке нужна правда о роли экс-президента Трампа в разжигании мятежа 6 января, потому что это угрожало нашему правительству, это сорвало и могло легко разрушить мирную передачу полномочий в Соединённых Штатах впервые за 233 года, — сказал он.
Он отметил, что в течение выступления стороны обвинения будут представлены доказательства, подтверждающие, что Трамп не просто оказался в гуще событий, а был их причиной.
Доказательства покажут вам, что экс-президент Трамп не был просто невинным наблюдателем. Доказательства покажут, что он очевидным образом подстрекал мятеж 6 января, — подчеркнул он.
У обвинителей есть до 16 часов на изложение своей точки зрения. Затем столько же получат защитники экс-главы государства. После этого сенаторы, получившие роль присяжных, примут решение о том, можно ли считать действия Трампа подстрекательством к мятежу,
Накануне Сенат США назвал конституционным процесс импичмента Трампа, что позволило начать рассмотрение вопроса по существу.
Трамп, проигравший на президентских выборах Джо Байдену, стал заявлять о многочисленных нарушениях и подлогах на избирательных участках. Не сумев отстоять свою правоту, он призвал своих сторонников бороться за демократию — этот призыв многие восприняли буквально. 6 января, когда конгресс должен был утвердить итоги выборов, толпа американцев, поддерживающих Трампа, атаковала Капитолий. Члены конгресса были эвакуированы, в ходе беспорядков погибли пять человек, включая одного полицейского.
В связи с этим инцидентом политический истеблишмент США обвинил Трампа в подстрекательстве к насилию — при этом, что также уникально для американской истории, инициативу импичмента поддержали 10 однопартийцев президента. Несмотря на то что процедура не могла быть проведена ранее истечения полномочий Трампа и вступления в должность Байдена, импичмент экс-главе Белого дома всё ещё может быть объявлен. В этом случае он лишится права в дальнейшем занимать какие-либо государственные посты, что поставит крест на его планах побороться за президентское кресло в 2024 году, писал NEWS.ru.