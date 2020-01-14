https://static.news.ru/photo/3e799f6e-36ef-11ea-8f2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: senate.gov

Палата представителей передаст дело им импичменте президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу в сенат 15 января. Об этом заявил представитель фракции демократов в палате Хаким Джеффрис.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, что голосование в палате относительно передачи статей импичмента Трампу в сенат может пройти 15 января. При этом она не назвала имён обвинителей из числа депутатов, передаёт газета Politico.

Телеканал C-SPAN уточняет , что после голосования статьи импичмента передадут в сенат — также 15 января.

Ранее NEWS.ru писал, что нижняя палата Конгресса США поддержала обвинения в адрес президента страны Дональда Трампа. Результаты голосования членов Палаты представителей оказались для него неутешительными. Импичмент по статье «превышение полномочий» поддержали 230 законодателей, против выступили 197. В голосовании по второму пункту обвинения — «воспрепятствование Конгрессу» — «за» высказались 229 депутатов, «против» — 198.