https://static.news.ru/photo/1d5173b6-3ce9-11ea-962e-fa163e074e61_660.jpg Председатель Комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф, председатель Судебного комитета Палаты представителей США Джерри Надлер в Сенате США Фото: Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

Сенат Конгресса США одобрил резолюцию, позволяющую провести импичмент президента Дональда Трампа в ускоренном режиме.

Автором инициативы стал лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл. Он заявил, что надеется на скорейшее завершение процедуры, которая увенчается оправданием американского лидера.

Демократы резко раскритиковали предложение Макконнелла.

Демократы инициировали процедуру импичмента этой осенью после сообщения информатора о попытке Трампа убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих возможных конкурентов на выборах Джо Байдена — Хантера.

Как ранее писал NEWS.ru, 51% граждан США считают, что сенат должен вынести обвинительный приговор президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу и отстранить его от должности.