Сенат Конгресса США одобрил резолюцию, позволяющую провести импичмент президента Дональда Трампа в ускоренном режиме.
Автором инициативы стал лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл. Он заявил, что надеется на скорейшее завершение процедуры, которая увенчается оправданием американского лидера.
Демократы резко раскритиковали предложение Макконнелла.
Демократы инициировали процедуру импичмента этой осенью после сообщения информатора о попытке Трампа убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих возможных конкурентов на выборах Джо Байдена — Хантера.
Как ранее писал NEWS.ru, 51% граждан США считают, что сенат должен вынести обвинительный приговор президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу и отстранить его от должности.
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