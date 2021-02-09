Сенат начал процесс по импичменту Трампа со споров о его конституционности

https://static.news.ru/photo/1f4ad822-6b02-11eb-af2a-96000091f725_660.jpg Дональд Трамп Фото: shealah_craighead/Keystone Press Agency/Global Look Press

Процесс по импичменту бывшего президента Соединённых Штатов начался в сенате страны. Первой темой для обсуждения стала конституционность рассмотрения этого вопроса.

Стороны пытаются выяснить, соответствует ли данный процесс основному закону страны. При этом все участники обсуждения ссылаются на конституцию, которая, однако, не содержит конкретных положений по этому вопросу, передаёт РИА Новости.

При этом представители Демократической партии настаивают на законности процесса. Демократы имеют в сенате большинство и могут принять это решение.

Обсуждение будет длиться четыре часа и закончится голосованием. Если парламентарии решат, что поставленный вопрос об импичменте ушедшего со своего поста президента соответствует конституции, 10 февраля они начнут рассмотрение дела по существу. Тогда каждая из сторон получит по 16 часов на изложение своей позиции, а затем сенаторы, исполняющие роль присяжных, примут решение.

Трамп, проигравший на президентских выборах Джо Байдену, стал заявлять о многочисленных нарушениях и подлогах на избирательных участках. Не сумев отстоять свою правоту, он призвал своих сторонников бороться за демократию — этот призыв многие восприняли буквально. 6 января, когда конгресс должен был утвердить итоги выборов, толпа американцев, поддерживающих Трампа, атаковала Капитолий. Члены конгресса были эвакуированы, в ходе беспорядков погибли пять человек, включая одного полицейского.

В связи с этим инцидентом политический истеблишмент США обвинил Трампа в подстрекательстве к насилию — при этом, что также уникально для американской истории, инициативу импичмента поддержали 10 однопартийцев президента. Несмотря на то что процедура не могла быть проведена ранее истечения полномочий Трампа и вступления в должность Байдена, импичмент экс-главе Белого дома всё ещё может быть объявлен. В этом случае он лишится права в дальнейшем занимать какие-либо государственные посты, что поставит крест на его планах побороться за президентское кресло в 2024 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лидеры Демократической и Республиканской партий согласовали регламент импичмента бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом заявил глава демократов в сенате Чарльз Шумер. В своём выступлении он напомнил, что это всего четвёртая процедура импичмента в отношении президента или бывшего главы государства в истории США. И при этом впервые осуществляется попытка импичмента одной и той же персоны дважды. Шумер обратил внимание на то, что в содействии с лидером республиканцев в сенате Митчем Макконнеллом он провёл консультации с членами палаты представителей и с адвокатами Трампа.