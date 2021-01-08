Сенат может рассмотреть вопрос импичмента Трампа после инаугурации Байдена

https://static.news.ru/photo/711a88ac-5250-11eb-8e5f-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сенат конгресса может рассмотреть вопрос об импичменте действующего лидера США Дональда Трампа только после окончания его президентского срока. Об этом говорится в меморандуме, распространённом лидером республиканского большинства в верхней палате Митчем Макконнеллом.

Процесс в сенате начнётся после окончания президентского срока Трампа. Либо через час после его окончания 20 января, либо через 24 часа после его окончания 21 января, — сообщает The Washington Post со ссылкой на меморандум.

В документе уточняется, что сенат не будет собираться для обсуждения вопросов, требующих голосования, до 19 января. Сделать это раньше можно только с согласия всех 100 сенаторов. Если этого не произойдёт, в случае утверждения палатой представителей статей импичмента в отношении Трампа и назначения обвинителей сенат примет их и получит статьи только 19 или 20 января. Сам процесс сможет начаться только 20 или 21 января в час дня по местному времени. Президентский же срок Трампа истекает в полдень 20 января. В это же время состоится инаугурация Джо Байдена.

Импичментом Трампа в этом случае будет заниматься уже не Макконнелл, а лидер демократов Чак Шумер, партия которого получила после выборов контроль над сенатом.

Как писал NEWS.ru, демократы в палате представителей Конгресса США обнародовали документ об импичменте президента Дональда Трампа в связи с «подстрекательством к мятежу». В документе сказано, что Трамп делал заявления, которые «логичным образом» привели к беспорядкам в Капитолии 6 января. Действия протестующих демократы назвали «разрушительными и подрывными», ответственность за это, по их мнению, лежит на Трампе. Они делают вывод о том, что Трамп подверг опасности институты власти в США, а также угрожал целостности демократической системы, вмешиваясь в мирную передачу власти.

8 января стало известно, что демократы в палате представителей Конгресса США планируют 11 января представить новые статьи для объявления импичмента Дональду Трампу.