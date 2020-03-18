https://static.news.ru/photo/7fa4f37c-d104-11e9-aea2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Maypicture alliance/Global Look Press

Программа смягчения последствий распространения коронавируса для жителей США, которую предложила администрация американского лидера Дональда Трампа, была одобрена в сенате конгресса.

Законопроект поддержало большинство сенаторов, однако голосование продолжается. Ранее за эту инициативу выступили в палате представителей. Согласно этому документу, из американского бюджета будут выделены средства для оказания помощи гражданам, которые пострадали от вспышки нового заболевания, передаёт ТАСС.

В США опасаются, что коронавирус может нанести больший вред, чем кризис в 2008-м.

На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 204 тысяч заражённых. От заболевания скончались 8,1 тысячи человек, поправились — более 82 тысяч человек.

NEWS.ru писал, что представители ВОЗ заявили о первых тестах вакцины от коронавируса. Сообщается, что они начались спустя 60 дней после выпуска генетической последовательности вируса.