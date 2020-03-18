Программа смягчения последствий распространения коронавируса для жителей США, которую предложила администрация американского лидера Дональда Трампа, была одобрена в сенате конгресса.
Законопроект поддержало большинство сенаторов, однако голосование продолжается. Ранее за эту инициативу выступили в палате представителей. Согласно этому документу, из американского бюджета будут выделены средства для оказания помощи гражданам, которые пострадали от вспышки нового заболевания,
В США опасаются, что коронавирус может нанести больший вред, чем кризис в 2008-м.
На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 204 тысяч заражённых. От заболевания скончались 8,1 тысячи человек, поправились — более 82 тысяч человек.
NEWS.ru писал, что представители ВОЗ заявили о первых тестах вакцины от коронавируса. Сообщается, что они начались спустя 60 дней после выпуска генетической последовательности вируса.
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