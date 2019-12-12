https://static.news.ru/photo/6166aec2-1d09-11ea-98ac-fa163e074e61_660.jpg Джон Салливан Фото: US State Department

Сенат Конгресса США в ходе голосования одобрил назначение первого заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность американского посла в Москве.

В настоящий момент голосование, которое транслирует телеканал CSN, продолжается. За кандидатуру Салливана высказались более половины сенаторов.

Как ранее писал NEWS.ru, первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление кандидата на пост посла США в России Джона Салливана об условиях улучшения отношений между странами. По его словам, сам факт ультиматума вызывает удивление.