Скончался брат рэпера Snoop Dogg Младший брат рэпера Snoop Dogg Бинг Уортингтон скоропостижно умер в 44 года

Фото: C Flanigan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Младший брат американского рэпера Snoop Dogg Бинг Уортингтон внезапно скончался на 45-м году жизни, сообщает портал TMZ. Уортингтон ушел из жизни 16 февраля, причины его смерти не называются. Snoop Dogg опубликовал в своих соцсетях серию мемориальных постов в связи с кончиной брата.

Всегда заставлял нас смеяться, ты теперь вместе с мамой, — написал рэпер в одном из своих постов.

Уортингтон занимался музыкой, как и его старший брат, однако большого успеха не достиг. Он писал музыку со своей группой Lifestyle, с которой они вместе записали несколько альбомов и даже включили песню в саундтрек к фильму «Ван Уайлдер — 2». Уортингтон позднее признался, что ему больше по душе закулисная работа, и впоследствии отказался от амплуа рэп-исполнителя.

Мать рэпера и его брата ушла из жизни три года назад в 70-летнем возрасте. Snoop Dogg и Бинг долгие годы работали вместе. Уортингтон построил успешную карьеру рядом с братом, у него была должность гастрольного менеджера.

В январе стало известно о смерти композитора Франка Фариана, стоявшего у истоков группы Boney M. Музыкант скончался на 83-м году жизни в своем доме в Майами. За свою карьеру он успел поработать и с другими крупными звездами, в том числе со слепым американским соул-певцом Стиви Уандером. Причины смерти композитора не уточнялись.