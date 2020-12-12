Семью бывшей биатлонистки сняли с рейса из-за отказа ребёнка надеть маску

https://static.news.ru/photo/e177d086-3dcf-11eb-9210-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Бывшая американская биатлонистка, фитнес-тренер Элиз Орбан не смогла вылететь с семьёй из Денвера в Ньюарк. Её с мужем и ребёнком сняли с рейса из-за того, что двухлетняя девочка отказалась надеть медицинскую маску.

После того как семья разместилась на посадочных местах, супруг спортсменки стал надевать на дочь маску, но девочка всячески этому противилась. Через некоторое время к ним подошла бортпроводница и попросила покинуть самолёт из-за невыполнения правил санитарной безопасности.

Шокированные родители пытались объяснить, что ребёнок плачет, его сложно контролировать. Однако стюардесса настаивала на своём, в результате семье пришлось сняться с рейса.

Об этой истории Элиз Орбан рассказала в своём Instagram. Позже она дала расширенный комментарий утренней новостной программе Fox and Friends Weekend, признавшись, что чувствует себя униженной.

Я всё ещё здесь, в замешательстве, неверии, отвращении и унижении. Это был травмирующий и очень унизительный опыт. Никогда ещё я не оказывалась в такой ситуации, — сказала Орбан.

Представители авиакомпании United Airlines не только вынудили семью покинуть самолёт, но и отказались доставать их багаж, в котором, как отмечают местные СМИ, находилось и детское автокресло. Более того, Элиз и её близкие были внесены компанией в чёрный список. Как сообщает New York Post, перевозчик позже прокомментировал инцидент, подчеркнув, что считает безопасность сотрудников и клиентов наивысшим приоритетом. Cемье в итоге вернули багаж и билеты, компания проводит расследование происшествия.

Ранее NEWS.ru писал, что российская чемпионка мира по боксу во втором среднем весе Наталья Рагозина устроила перепалку со стюардессой из-за требования надеть маску во время полёта. Она пожаловалась, что в маске невозможно пить воду или шампанское.