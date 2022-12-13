Семья Уилана встретилась с чиновниками Белого дома и Госдепартамента

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пол Уилан

Семья бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, осужденного в России по обвинению в шпионаже, встретилась с представителями администрации президента страны Джо Байдена и Госдепартамента, пишет The Hill. Представитель Госдепартамента Нед Прайс подчеркнул, что Вашингтон будет «творчески» и «неустанно» пытаться обеспечить возвращение Уилана домой, в особенности на фоне возобновившихся призывов общественности на этот счет.

Мы будем неустанно работать с семьей Пола Уилана, его близкими и представителями России, чтобы сделать все возможное для решения проблемы, — сказал Прайс.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон и Москва проведут переговоры о судьбе осужденного в России за шпионаж Пола Уилана уже на этой неделе. По его словам, обсуждать судьбу Уилана должны переговорщики высокого уровня.

Уилана задержала ФСБ в конце 2018 года в Москве. По статье о шпионаже его приговорили к 16 годам лишения свободы.

До этого адвокат американца Владимир Жеребенков заявил, что Россия и США в секретном режиме продолжают переговоры по возможному обмену Пола Уилана, но если он состоится, защита узнает об этом уже постфактум.