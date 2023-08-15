Съемки фильма «Трон 3» приостановлены из-за забастовок в Голливуде

Фото: Prt Scr YouTube/НеСпойлер

Съемки фильма «Трон: Арес» приостановлены из-за забастовок актеров и сценаристов в Голливуде, написал режиссер картины Хоаким Роннинг на своей странице в Instagram (владелец Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Производство научно-фантастического блокбастера в ближайшее время не начнется.

Сегодня должен был состояться первый съемочный день «Трона: Арес». Вместо этого нас закрыли, уволив более 150 человек. Бессрочно, что в геометрической прогрессии усложняет ситуацию, — сообщил кинематографист.

Он призвал Ассоциацию продюсеров (AMPTP), Гильдию сценаристов (WGA) и Гильдию актеров (SAG-AFTRA) в кратчайшие сроки придти к договоренности, так как из-за сложившейся ситуации возникают «проблемы у всех». Дата выхода «Трон 3» на экраны не называется. Ранее премьера киноленты намечалась на 2025 год.

Главную роль в боевике исполнит Джаред Лето. Также в фильме примут участие Камерон Монахэн, Эван Питерс, Сара Дежарден, Джоди Тернер-Смит, Грета Ли и другие.

Ранее стало известно, что рекордные кассовые сборы фильма «Барби» принесут американской актрисе Марго Робби, сыгравшей главую роль в картине, примерно $50 млн. Эта сумма складывается из гонорара за съемки в киноленте и процента с кассовых сборов, которые уже преодолели рубеж в $1 млрд.