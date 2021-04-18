Семилетняя девочка погибла при стрельбе у ресторана в Чикаго

Семилетняя девочка погибла в результате стрельбы у ресторана быстрого питания McDonald's в американском Чикаго. Её отец получил ранения. Об этом сообщает телеканал CBS Chicago.
Инцидент
Девочка была госпитализирована, но врачи не смогли ей помочь и лишь констатировали смерть. Отец погибшей также госпитализирован в тяжёлом состоянии.
Стрелка задержать пока не удалось. Полиция ведёт расследование происшествия.
Ранее стало известно, что неизвестный открыл стрельбу в американском городе Остин (штат Техас). Погибли по меньшей мере три человека. Местом происшествия стал перекрёсток на окраине города. Полиция утверждает, что информация о личности стрелка, а также о его вероятных мотивах пока не поступала.