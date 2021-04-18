Семилетняя девочка погибла при стрельбе у ресторана в Чикаго

https://static.news.ru/photo/9298441a-b65c-11e9-ba84-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Crane/ZUMAPRESS.com

Семилетняя девочка погибла в результате стрельбы у ресторана быстрого питания McDonald's в американском Чикаго. Её отец получил ранения. Об этом сообщает телеканал CBS Chicago.

Инцидент произошёл в воскресенье. Отец и дочь находились в автомобиле возле одного из ресторанов сети. Неизвестный по невыясненным причинам несколько раз выстрелил в ребёнка.

Девочка была госпитализирована, но врачи не смогли ей помочь и лишь констатировали смерть. Отец погибшей также госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Стрелка задержать пока не удалось. Полиция ведёт расследование происшествия.

Ранее стало известно, что неизвестный открыл стрельбу в американском городе Остин (штат Техас). Погибли по меньшей мере три человека. Местом происшествия стал перекрёсток на окраине города. Полиция утверждает, что информация о личности стрелка, а также о его вероятных мотивах пока не поступала.