Семилетняя девочка была ранена в результате стрельбы в Вашингтоне

Сквозное огнестрельное ранение в грудь получила семилетняя девочка в результате стрельбы, устроенной в субботу, 1 мая, на северо-востоке американской столицы. Об этом сообщает издание The Washington Post.
По информации полиции, ребёнок был
Поиски стрелков продолжаются. До настоящего времени по подозрению в причастности к происшествию никто не задержан.
Издание пишет, что, по их данным, стрельба началась на фоне попыток правоохранителей снизить число убийств в округе. Этот показатель растёт четвёртый год подряд. С начала 2021 года в Вашингтоне погибли 64 человека — на 36% больше, чем за тот же период годом ранее, когда был достигнут 16-летний максимум.
Ранее также стало известно, что по меньшей мере два человека были убиты в результате стрельбы в казино в американском штате Висконсин.