Семилетняя девочка была ранена в результате стрельбы в Вашингтоне

https://static.news.ru/photo/be107fe4-b676-11e9-8efc-fa163e074e61_660.jpg Фото: San Antonio Express-News/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сквозное огнестрельное ранение в грудь получила семилетняя девочка в результате стрельбы, устроенной в субботу, 1 мая, на северо-востоке американской столицы. Об этом сообщает издание The Washington Post.

По информации полиции, ребёнок был госпитализирован в критическом состоянии. По словам матери, пуля не задела жизненно важные органы девочки.

Поиски стрелков продолжаются. До настоящего времени по подозрению в причастности к происшествию никто не задержан.

Издание пишет, что, по их данным, стрельба началась на фоне попыток правоохранителей снизить число убийств в округе. Этот показатель растёт четвёртый год подряд. С начала 2021 года в Вашингтоне погибли 64 человека — на 36% больше, чем за тот же период годом ранее, когда был достигнут 16-летний максимум.

Ранее также стало известно, что по меньшей мере два человека были убиты в результате стрельбы в казино в американском штате Висконсин.