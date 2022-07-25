Семь человек пострадали в результате стрельбы в Лос-Анджелесе

Фото: Twitter

Семь человек пострадали в результате стрельбы, произошедшей в парке американского Лос-Анджелеса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные пожарного департамента города. Три человека находятся в критическом состоянии.

Как минимум семеро гражданских пострадавших — четыре мужчины и три женщины — были доставлены в местные больницы фельдшерами, — сообщили в пожарном департаменте.

Там также добавили, что три человека с пулевыми ранениями находятся в критическом состоянии.

Стрельба произошла недалеко от парка Пек во время автошоу. Другие подробности не сообщаются.

Ранее стало известно о том, что четыре человека погибли и двое ранены в результате стрельбы, устроенной в торговом центре неизвестным мужчиной у города Индианаполис в Индиане, США. Он зашёл на фудкорт и стал палить по людям, сделав не менее 30 выстрелов.