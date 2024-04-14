Во время стрельбы в Чикаго погиб ребенок и пострадали семь человек При стрельбе в Чикаго погибла семилетняя девочка, еще семь человек пострадали

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Чикаго семь человек, включая трех несовершеннолетних, получили ранения в результате стрельбы. Инцидент произошел в районе Бэк-оф-Ярдс. На место происшествия отправили 10 карет скорой помощи, сообщает Fox 32.

По данным телеканала ABC, группа неизвестных злоумышленников открыла огонь по людям недалеко от 52-й улицы и Саут-Дэмен-авеню. Очевидцы заявили, что слышали порядка 18 выстрелов.

Также сообщается, что в результате стрельбы погибла семилетняя девочка. Она получила огнестрельное ранение в голову. Еще один несовершеннолетний находится в больнице, врачи оценивают его состояние как тяжелое. Кроме того, несколько ранений получил еще один семилетний ребенок.

Пока нет информации о задержании стрелка. Правоохранительные органы выясняют дополнительные данные о произошедшем.

Ранее стало известно о стрельбе в торговом центре Сиднея. По информации СМИ, в результате происшествия погибли шесть человек, еще несколько человек получили ранения. На месте работают полицейские.

По предварительной информации, сотрудники ликвидировали одного из стрелков. Также допускается, что нападавших было двое. Информации о ликвидации или задержании второго не поступало.