Уволенному главе компании — разработчика ChatGPT вернули должность Сэм Альтман вернется к должности гендиректора в OpenAI

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Сэм Альтман

Уволенный генеральный директор OpenAI, разработавшей нейросеть ChatGPT, Сэм Альтман вернется к должности, сообщила компания в Twitter (X). Он будет работать с новым первоначальным составом совета директоров в лице председателя Брета Тейлора, Ларри Саммерса и Адама Д’Анджело.

Мы достигли принципиального соглашения о том, что Сэм Альтман вернется в OpenAI в качестве генерального директора с новым первоначальным составом совета директоров в составе Брета Тейлора (председатель), Ларри Саммерса и Адама Д’Анджело. Мы сотрудничаем, чтобы выяснить детали. Большое вам спасибо за ваше терпение, — говорится в сообщении.

17 ноября совет директоров OpenAI объявил об отставке одного из основателей компании Сэма Альтмана с формулировкой «за недостаточную откровенность» с руководством. В качестве повода для отставки упоминалось, что глава компании «не был откровенен» при взаимодействии с советом. Тогда же было объявлено о назначении Миры Мурати временно исполняющей обязанности гендиректора компании. Однако 20 ноября ее место занял Эммет Шир — действующий глава стриминговой платформы Twitch.

Вскоре глава Microsoft Сатья Наделла объявил о переходе Альтмана и его коллег в компанию. По его словам, разработчик ChatGPT должен был возглавить новую команду по созданию продвинутого ИИ.