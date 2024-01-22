Сельхозэксперт назвал главную опасность «аграрной войны» США против России Сельхозэксперт Корбут: США стремятся ограничить российскую аграрную торговлю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Принятый Конгрессом США закон, направленный на ограничение российского продовольственного экспорта, может привести к недополучению Россией доходов и сокращению объемов ее торговли с рядом стран, заявил в беседе с РИАМО независимый аграрный эксперт Александр Корбут. По его словам, может сложиться ситуация, при которой Россия будет вынуждена ввести дисконт на свою сельхозпродукцию.

Американский Минфин будет <...> предлагать деньги бедным странам в обмен на отказ от российской сельхозпродукции. Это механизм финансового давления на развивающиеся страны, — отметил эксперт.

Он добавил, что самым большим риском для РФ при этом является то, что США могут напечатать сколько угодно долларов и расширить финансирование стран для снижения их продовольственной зависимости от России. Корбут предположил, что негативные последствия реализации нового американского закона можно будет нивелировать за счет расширения рынков сбыта.

Ранее палата представителей Конгресса США приняла законопроект об инвестициях в проекты, направленные на снижение зависимости стран в мире от российской сельхозпродукции. Принятый законопроект вызвал обеспокоенность в России.