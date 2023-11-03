Селена Гомес решила отдохнуть от Instagram Селена Гомес сообщила, что берет паузу от Instagram из-за критики в соцсети

Фото: Shawn Punch/AdMedia/Global Look Press

Селена Гомес

26-летняя американская певица и актриса Селена Гомес решила отказаться на некоторое время от Instagram (деятельность в РФ запрещена). В своем блоге она объяснила, что удаляет приложение со всех гаджетов из-за критики со стороны подписчиков.

Все началось с того, что артистка опубликовала пост, в котором поделилась, что ей не нравятся споры людей и оскорбления из-за палестино-израильского конфликта. Она отметила, что хотела бы изменить мир, но ее публикация в этом не поможет. В ответ подписчики обвинили девушку в том, что она выставляет себя жертвой на фоне войны на Ближнем Востоке. Устав от критики в комментариях, Гомес объявила, что берет паузу в пользовании соцсетью.

Я беру перерыв и удаляю свой Instagram. С меня хватит. Я не поддерживаю ничего из того, что происходит, — написала она в сторис.

Ранее 28-летняя супермодель палестинского происхождения Джиджи Хадид сделала заявление, осуждающее нападения ХАМАС на Израиль и Газу. Она сообщила, что испытывает «глубокое сочувствие и скорбь по поводу палестинской борьбы и жизни в условиях оккупации», однако не согласна с «неоправданной трагедией», заявив, что ее мысли с теми, кто пострадал. Хадид отметила, что ни один израильтянин и палестинец не заслуживает страданий, а также заявила, что быть пропалестинцем — не значит быть антисемитом.

После этого стало известно, что Хадид и члены ее семьи получили угрозы расправой. Модель и ее родственники были вынуждены сменить номера телефонов из-за непрекращающихся звонков и сообщений. Она также подверглась критике со стороны правительства Израиля.