Секретный прототип американского морского дрона засветился на Google Maps NYP: пользователи Google Maps обнаружили прототип морского дрона США Manta Ray

Фото: Northrop Grumman

Пользователи сервиса Google Maps смогли найти на карте сверхсекретный прототип морского беспилотного аппарата Manta Ray Вооруженных сил США, сообщило издание New York Post. Беспилотник находился на военно-морской базе Порт-Уэнеме в штате Калифорния.

Сверхсекретный прототип оружия Manta Ray был обнаружен зоркими пользователями Google Maps и остается четко виден для общественности в интернете, — сказано в материале.

По данным авторов, данный прототип морского дрона создан компанией Northrop Grumman в рамках проекта ВМС США по разработке подводного оружия большой дальности и назван за свою внешность в честь ската манта. Аппарат представляет собой сложный подводный беспилотник, который способен находиться в режиме «спячки» на морском дне без дозаправки в течение долгого времени.

Ранее Telegram-канал Fighterbomber сообщал, что американский беспилотник Global Hawk был вынужден покинуть акваторию Черного моря 24 июня. По словам автора канала, в регионе наблюдалась повышенная турбулентность, и теперь остается выяснить, было ли это разовой акцией или проблемы у американских дронов будут на постоянной основе. В Министерстве обороны России данную информацию не комментировали.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, что над Черноморской акваторией был сбит БПЛА Вооруженных сил США. Так он ответил на вопрос журналистов, известно ли об этом в Кремле, и будет ли какая-то реакция с его стороны.