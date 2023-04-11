Рассекретить документы Пентагона мог подросток в чате

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Секретные документы Пентагона мог изначально выложить в Сеть подросток в чате Discord, сообщает Assosoated Press. Журналисты обратили внимание, что многое из позже опубликованного появилось именно в переписке, где участники обсуждали боевые действия на Украине.

18-летний участник этого чата под ником Thug Shaker Central рассказал, что собеседник под Lucca стал делиться якобы засекреченными документами. Он перепечатывал их по памяти, потом начал присылать изображения. Источник утверждает, что Lucca «просто ребенок», «молодой парень» и делал это, чтобы включиться в спор.

По мнению Thug Shaker Central, он не стремился раскрывать государственные секреты, «а скорее хотел произвести впечатление на людей в группе».

О том, что в Пентагоне произошла утечка секретных данных, сообщалось 7 апреля. Один из документов содержит краткую информацию о 12 формирующихся украинских бригадах, девять из которых, предположительно, обучаются и снабжаются в США союзниками по НАТО. Основная часть этих бригад должна завершить подготовку к концу апреля.

Источник в администрации президента США заявил, что секретные документы «на первый взгляд» кажутся подлинными. В Вашингтоне продолжают изучать эти данные и характер их утечки.